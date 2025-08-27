Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций

Кризис в угольной отрасли из-за санкций привел к закрытию уже 17 угольных предприятий в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

«Угольная отрасль сегодня испытывает (сложности) из-за западных санкций, из-за снижения мировых цен <...> Что же касается закрытых предприятий, на сегодняшний день это 17 угольных предприятий, и не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда», — цитирует Середюка «Интерфакс».

Глава региона не уточнил, о каких конкретно производствах идет речь. В апреле глава региона упоминал о приостановке работы девяти угледобывающих предприятий, еще 20 компаний находились в «красной зоне».

По его словам, половина из закрывшихся предприятий точна законсервирована. Другая входила в холдинги, и их сотрудники перенаправлены на другие шахты или разрезы.

Среди мер, направленных на поддержку угольной отрасли со стороны государства, Середюк назвал отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых до декабря 2025 года, возврату коммерческих кредитов и уплате страховых взносов до конца года, а также субсидирование и помощь в перевозке угля на дальние расстояния.

«Если бы нашим предприятиям не пошли навстречу, то после уплаты всех налогов и кредитов у них бы не оставалось денег для своевременной выплаты заработной платы, выполнения социальных гарантий и обеспечения безопасности шахтерского труда», — добавил он.

По данным Середюка, всего в регионе работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля.