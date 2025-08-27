Полмиллиарда рублей изымают у семьи главного кадровика Минобороны

Генпрокуратура требует изъять коррупционное имущество бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 500 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иск за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы 20 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

По данным Генпрокуратуры, общая стоимость недвижимости в Москве, Московской области и Краснодаре, принадлежащей его семье, составляет порядка 241 миллиона рублей. При обыске у генерала изъяты наличные рубли и валюта, коллекция резких монет и ювелирных украшений.

Всего у Кузнецова найдено имущества на 504 миллиона рублей, что более чем в пять раз превышает официальный доход генерал-лейтенанта и его жены за 14 лет. Официально с 2010 по 2023 год пара получила доход в 88,6 миллиона рублей.

Кузнецова обвинили в получении взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна. По версии следствия, взятка давалась за содействие в заключении госконтрактов на сумму 372 миллиона рублей. Мартиросян оформил на жену генерала участок земли с жилым домом в Краснодаре площадью 1125 квадратных метров.