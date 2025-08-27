НАВЕРХ
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов стал фигурантом еще одного дела

ТАСС
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов
Фото: © Официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, приговоренный в июле 2025-го к 13 годам колонии за растрату, стал фигурантом еще одного уголовного дела — о незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — цитирует агентство слова информированного собеседника.

В ходе следственных действий в доме Иванова был обнаружен целый арсенал из 26 единиц оружия, как огнестрельного, так и холодного. Некоторые образцы из коллекции экс-замминистра имеют историческую ценность. Так, помимо карабинов «Кедр» и автоматического пистолета Стечкина, следователи изъяли охотничье ружье, пару одноствольных дульнозарядных пистолетов, мечи, шпагу и штык-тесак, изготовленные еще в XIX веке.

Часть изъятого когда-то находилась на вооружении немецкой и французской армий разных периодов. Сотрудники Генпрокуратуры РФ считают, что антикварное оружие, наряду с предметами искусства и ювелирными изделиями, Иванов приобретал на преступные доходы, в связи с чем ведомство обратилось в суд с требованием изъять у экс-замминистра 1,2 миллиарда рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей от подрядчиков Минобороны. 1 июля бывшего замминистра приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей.

