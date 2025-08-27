НАВЕРХ
Трамп объявил о прекращении финансирования Украины со стороны США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансовой поддержки Украины, эти финансовые обязательства полностью перешли к НАТО — трансляция велась на YouTubeканале Белого дома.

№Как вы знаете, мы продаем НАТО огромное количество оборудования. Мы не тратим деньги, мы зарабатываем, но я не хочу говорить о зарабатывании. Я хочу говорить о том, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, мы участвуем в попытках остановить (боевые действия) и убийства на Украине», — сказал Трамп.

При этом Вашингтон намерен увеличить объемы поставок вооружений странам-участницам Североатлантического альянса, которые в настоящее время предоставляют Украине поддержку.

«Мы продаем ракеты и военную технику на миллионы, даже на миллиарды долларов представителям НАТО. <…> Таким образом, они финансируют (украинский конфликт). Мы ничего не финансируем. Думаю, важно подчеркнуть этот момент, так как многие этого не понимают», — объяснил американский лидер.

Трамп также указал, что в связи с достигнутыми договоренностями о финансировании европейскими странами закупок американских вооружений для Украины, оборонные предприятия США наращивают производственные мощности по выпуску систем ПВО «Патриот» и других видов вооружений.

