«Госуслуги» запустят платформу согласий по персональным данным

«Госуслуги» запустят единую платформу, на которой можно будет проверить все выданные согласия на обработку персональных данных и отозвать их, сообщила пресс-служба Минцифры.

Инициатива включена во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Ведомство пояснило, что с новой функцией гражданин сможет узнать, кто, как и зачем обрабатывает его персональные данные.

Кроме того, появится возможность уведомить о возможных нарушениях уполномоченные органы, уточнило министерство.

Минцифры ранее разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.