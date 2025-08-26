НАВЕРХ
Google запретит свободную установку приложений из интернета

Источник:
Sibnet.ru
167 0

Компания Google ужесточит правила установки приложений на Android. Начиная с 2026 года, на сертифицированных устройствах можно будет ставить только программы от проверенных разработчиков.

Это касается не только Google Play, но и сторонних магазинов, а также apk-файлов, скачанных напрямую из интернета. Компания объясняет данный шаг борьбой с вредоносным ПО и финансовыми мошенничествами.

По оценке Google, количество заражений при установке приложений из Сети более чем в 50 раз выше, чем в Google Play.

Новая система будет работать по принципу «паспортной проверки» — компания подтверждает личность разработчика, но не анализирует содержимое его приложения. Первые проверки начнутся уже осенью 2025 года.

После изменений Android фактически будет использовать модель iOS, где приложения без подтвержденного издателя не допускаются к установке на устройство.

Хайтек #Софт
Обсуждение (0)
Danilon

Ахмат - сила !!! Гений растёт, вундеркинд конечно.

D_I_A_B_L_O_o

Гены дают о себе знать, какой отец, такой и сын! У адама большое будующее

-Керя-

На чисто сливочным маслом воспитан.

pepelmetal

Хахах, типичный нилох, дайте грошей