Школьникам установили время на домашние задания

Sibnet.ru
Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, нормы согласованы с Роспотребнадзором.

Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение «домашки» один час, во втором и третьем — полтора часа, а в четвертом — два часа, пишет РИА Новости. Норма введена приказом ведомства с учетом нагрузки на школьников.

Кравцов уточнил, что теперь педагоги также должны контролировать домашние задания всех учеников по всем предметам. Домашнее задание на следующий урок следует задавать на текущем уроке.

Если есть электронный журнал, учитель должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания уроков. Кравцов добавил, что для объемных заданий, например, рефератов и докладов, детям нужно давать достаточное количество времени.

Жизнь #Образование
