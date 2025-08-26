Зеленский анонсировал изменения правил выезда с Украины

Правительство Украины обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет», — написал Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

По словам главы государства, кабмин Украины согласовал необходимые детали с военными, в ближайшее время возможности по пересечению границы для данной категории граждан должны заработать.

Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. Сейчас свободно выехать за рубеж могут лишь украинские граждане, не достигшие 18-летнего возраста.