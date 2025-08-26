НАВЕРХ
Число банковских карт на одного россиянина ограничат

Ограничение на количество банковских карт у одного человека введут в России, сообщил источник в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мера будет введена в рамках нового пакета инициатив против кибермошенничества, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника. Она позволит бороться с так называемыми дропперами — людьми, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств.

Отмечается, что ограничение должно на число активных карт помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль за перемещением денег.

Первоначально правительство рассматривало вариант с лимитом в 20 карт на одного человека, но в итоге решено ввести более жесткую норму.

