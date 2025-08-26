НАВЕРХ
Глава МИД Германии обратился к Путину

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом продемонстрировать миру свою готовность остановить конфликт на Украине.

«Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов положить конец конфликту против Украины. Мы едины во мнении: Украине нужны гарантии безопасности. Давление на Россию должно быть усилено», — написал Вадефуль на своей странице в соцсети Х.

По мнению министра, Киев уже сделал шаг навстречу, согласившись на мирные переговоры без дополнительных предварительных условий, теперь Евросоюз ожидает от Москвы следующего шага.

«Ясно одно — никакие переговоры не будут вестись за спиной украинцев. Это наше общее европейское обещание», — подчеркнул Вадефуль.

