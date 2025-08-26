НАВЕРХ
Gears of War выходит на PlayStation

Легендарный шутер от третьего лица Gears of War после 19 лет эксклюзивности на Xbox 26 августа станет доступен и на консолях от Sony. Обновленная версия первой части саги получила подзаголовок Reloaded, а также поддержку 4K, кроссплатформу и звук Dolby Atmos.

Владельцы приставок от Microsoft смогут получить ремастер Gears of War бесплатно по подписке Game Pass. Без нее стоимость игры составит 40 долларов. Как и в оригинале, кампанию можно будет пройти вдвоем на одном экране. Кроме того, доступен кроссплатформенный кооператив на 8 игроков.


Сюжет игры рассказывает о борьбе человечества с Ордой Саранчи – безжалостными подземными монстрами. Действие происходит на планете Сера, где отряд «Дельта» под руководством сурового Маркуса Феникса отчаянно сражается с превосходящим по численности врагом.

Оригинальная Gears of War, разработанная Epic Games, вышла в 2006 году на Xbox 360 и получила множество престижных наград, включая «Игру года» от нескольких авторитетных изданий. В последующие годы вышло еще четыре номерных части.


