Сын альпинистки Наговицыной попросил помощи у СК и МИДа

Сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы, заявил, что его мать жива, и попросил помощи у федеральных властей. Отреагировали представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Михаил Наговицын в соцсети «ВКонтакте» написал, что на видео с дрона «спустя семь дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил». «Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал мужчина.

Он обратился к главе СК, генпрокурору, МИД России и послу РФ в Киргизии с просьбой организовать аэровидеосъемки в районе пика Победы, а если подтвердится, что альпинистка жива, то организовать спасательную операцию.

Председатель СК России Александр Бастрыкин «безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки», сообщил Информационный центр СК РФ.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

Спасатели собирались направить дрон, чтобы оценить состояние Наговицыной, 25 августа, но не смогли это сделать из-за плохой погоды. Итальянский пилот был готов попытаться снять альпинистку с помощью еврокоптера. При этом 23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку погибшей.

По данным СМИ, сыну Наговицыной 27 лет. Его отец Сергей, тоже альпинист, погиб на пике Хан-Тенгри в 2021 году. На высоте 6,9 тысячи метров у него случился инсульт, его парализовало. Наталья отказалась спускаться без мужа и дождалась спасателей. Спустя год она вернулась на Хан-Тенгри и установила там мемориальную табличку в память о супруге.