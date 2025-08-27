Почему в большом теннисе такой странный счет

Открытый чемпионат США по теннису, стартовавший в Нью-Йорке, привлек тысячи поклонников этого вида спорта, которым не нужно объяснять, как устроен счет в этой игре. А вот у новичков может возникнуть немало вопросов о том, почему вместо привычных 1, 2 и 3 в теннисе приняты 15, 30 и 40.

Истоки в же-де-пом

По одной из версий, теннис «вырос» из некогда популярной во Франции игры jeu de paume – игра ладонью. В ней вместо сетки использовалась натянутая веревка, от которой игроки находились на расстоянии 60 пье. Эта меры длины соответствует английскому футу (около 30 сантиметров). Каждый успешный розыгрыш позволял игроку приблизиться к центру площадки на 15, 30 или 40 пье для совершения подачи, что увеличивало шансы на успех.

Циферблат часов

Еще одна версия отсылает к особенностям французского языка и циферблату часов. Согласно ей, правила создавались с оглядкой на циферблат, разделенный на четыре части: 15, 30, 45 и 60. Каждый выигранный розыгрыш сдвигал счет к следующему значению. Однако французское слово 45 (quarante cinq) – звучало слишком длинно, и в итоге вместо него стали использовать quarante, то есть 40, просто для удобства.

Денежный эквивалент

Согласно третьей теории, счет в теннисе имеет связь с французской монетой экю. В одной экю 60 су. За каждое очко начислялась четверть экю – 15 су. Три очка равнялись 45 су, но, опять же, для удобства произношения и более энергичного комментирования 45 округлили до 40.

Love, но не любовь

Еще одной странностью в теннисе является обозначения нуля очков словом «love» вместо «zero». Так, при счете 15:0 комментатор произнесет не «fifteen-zero», а «fifteen-love». Дело в том, что этот термин произошел от французского слова l'uf, что означает «яйцо», круглая форма которого символизировала ноль. В свою очередь, использование яйца в качестве символа нуля пришла из крикета. В английском языке есть идиома «duck's egg» (утиное яйцо), означающая ноль очков в крикете или неудачу в чем-то.

Больше-меньше

Со всем этим багажом в голове новичок садится смотреть теннисный матч, и вот в одном из геймов счет доходит до 40:40. Подающий выигрывает розыгрыш, и новичок думает, что гейм закончен, но... нет.

Такой счет в теннисе называется «ровно» или «deuce» («двойка» в игральных картах), что означает, что игроку необходимо выиграть два розыгрыша подряд для победы в гейме. Выиграв первый розыгрыш, игрок получает преимущество или «advantage» («больше»). Если следующий розыгрыш сложится не в его пользу, счет снова становится равным — 40:40, а судья на вышке констатирует «deuce», либо «egalite», если матч проходит на Ролан Гаррос.

Такая система добавляет теннису драматизма и непредсказуемости, а от игроков требует холодной головы и психологической устойчивости, благодаря которой можно переломить ход неудачно складывающего гейма, а иногда и всего матча.