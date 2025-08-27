НАВЕРХ

Почему в большом теннисе такой странный счет

Источник:
Sibnet.ru
264 1
Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0
Открытый чемпионат США по теннису, стартовавший в Нью-Йорке, привлек тысячи поклонников этого вида спорта, которым не нужно объяснять, как устроен счет в этой игре. А вот у новичков может возникнуть немало вопросов о том, почему вместо привычных 1, 2 и 3 в теннисе приняты 15, 30 и 40. 

Истоки в же-де-пом 

По одной из версий, теннис «вырос» из некогда популярной во Франции игры jeu de paume – игра ладонью. В ней вместо сетки использовалась натянутая веревка, от которой игроки находились на расстоянии 60 пье. Эта меры длины соответствует английскому футу (около 30 сантиметров). Каждый успешный розыгрыш позволял игроку приблизиться к центру площадки на 15, 30 или 40 пье для совершения подачи, что увеличивало шансы на успех.

Циферблат часов

Еще одна версия отсылает к особенностям французского языка и циферблату часов. Согласно ей, правила создавались с оглядкой на циферблат, разделенный на четыре части: 15, 30, 45 и 60. Каждый выигранный розыгрыш сдвигал счет к следующему значению. Однако французское слово 45 (quarante cinq) – звучало слишком длинно, и в итоге вместо него стали использовать quarante, то есть 40, просто для удобства.

Денежный эквивалент

Согласно третьей теории, счет в теннисе имеет связь с французской монетой экю. В одной экю 60 су. За каждое очко начислялась четверть экю – 15 су. Три очка равнялись 45 су, но, опять же, для удобства произношения и более энергичного комментирования 45 округлили до 40.

Love, но не любовь

Еще одной странностью в теннисе является обозначения нуля очков словом «love» вместо «zero». Так, при счете 15:0 комментатор произнесет не «fifteen-zero», а «fifteen-love». Дело в том, что этот термин произошел от французского слова l'uf, что означает «яйцо», круглая форма которого символизировала ноль. В свою очередь, использование яйца в качестве символа нуля пришла из крикета. В английском языке есть идиома «duck's egg» (утиное яйцо), означающая ноль очков в крикете или неудачу в чем-то.

Больше-меньше

Со всем этим багажом в голове новичок садится смотреть теннисный матч, и вот в одном из геймов счет доходит до 40:40. Подающий выигрывает розыгрыш, и новичок думает, что гейм закончен, но... нет.

Такой счет в теннисе называется «ровно» или «deuce» («двойка» в игральных картах), что означает, что игроку необходимо выиграть два розыгрыша подряд для победы в гейме. Выиграв первый розыгрыш, игрок получает преимущество или «advantage» («больше»). Если следующий розыгрыш сложится не в его пользу, счет снова становится равным — 40:40, а судья на вышке констатирует «deuce», либо «egalite», если матч проходит на Ролан Гаррос.

Такая система добавляет теннису драматизма и непредсказуемости, а от игроков требует холодной головы и психологической устойчивости, благодаря которой можно переломить ход неудачно складывающего гейма, а иногда и всего матча.

Еще по теме
Даниил Медведев вылетел в первом круге US Open-2025
Российский пловец пропал при попытке переплыть Босфор
Российских легкоатлеток протестируют на гендерную принадлежность
Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава МИД Германии обратился к Путину
Премьер Бельгии предостерег от конфискации активов России
Зеленский анонсировал изменения правил выезда с Украины
Министр Чуйченко может сменить Бастрыкина на посту главы СКР
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Топ комментариев

Danilon

Ахмат - сила !!! Гений растёт, вундеркинд конечно.

D_I_A_B_L_O_o

Гены дают о себе знать, какой отец, такой и сын! У адама большое будующее

-Керя-

На чисто сливочным маслом воспитан.

funkit

Видали мы ваши гарантии, можете дальше брякать всё без толку!!!