Генпрокурор Краснов претендует на пост председателя Верховного суда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда России, сообщила пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича — Генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в сообщении коллегии.

Конкурс на эту должность был объявлен 29 июля после смерти Ирины Подносовой, занимавшей пост председателя ВС РФ с апреля 2024-го. Она сменила на этой должности Вячеслава Лебедева, который был председателем Верховного суда почти 33 года.

Председатель Верховного суда Российской Федерации назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Игорь Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». С 1997 по 2007 годы работал в органах прокуратуры, после чего перешел в Следственный комитет, где проработал до 2020 года. В январе 2020-го Краснов был назначен генпрокурором России.