Экс-совладельца «Зимней вишни» потребовали признать экстремистом

Источник:
Sibnet.ru
Генпрокуратура РФ, табличка
Фото: Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», основателя «КДВ Групп» Дениса Штенгелова, а также его отца Николая Штенгелова.

«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — цитирует ТАСС сообщение Тверского районного суда Москвы.

В заявлении генпрокуратуры указано, что требование опирается на 13 статью закона о противодействии экстремизму — эта статья о запрете распространения экстремистских материалов.

Штенгелов являлся владельцем «Зимней вишни» на момент пожара в ТЦ в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

В рейтинге миллиардеров Forbes за 2025 год Штенгелов занял 98 место среди российских бизнесменов, его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов. Предприниматель владеет пищевым холдингом КДВ («Яшкино», Calve, «Бабкины семечки», «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и другие), сетью супермаркетов «Ярче!», аграрным холдингом «РостПозитивИмпульс» и банком «Долинск». С 2008 года миллиардер живет в Австралии. 

Николай Штенгелов был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины. Ранее он основал несколько компаний на Украине.

ЧП #Криминал
Обсуждение (0)
