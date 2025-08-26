Володин встретился со Си Цзиньпином в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Они обсудят укрепление сотрудничества в различных сферах.

О встрече сообщило Центральное телевидение Китая. В страну Володин прилетел накануне, 25 августа, во главе парламентской делегации с официальным визитом. Его пригласил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Стороны собираются обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.







