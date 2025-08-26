Шутер Helldivers 2 выходит на Xbox

Кооперативный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios добрался до Xbox, после полутора лет консольной эксклюзивности для PlayStation.

Порт игры на приставки от Microsoft подготовила студия Nixxes Software, известна созданием ПК-версий The Last of Us Part II Remastered, Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima Director's Cut.

Игра поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, благодаря которому владельцы Xbox Series смогут нести демократию бок о бок с игроками на PC и PlayStation 5.

Шутер будет доступен для скачивания с 11:00 по московскому времени. Стандартное издание обойдется в 40 долларов.

Helldivers 2 вышла на PlayStation и PC 8 февраля 2024 года и продалась тиражом 12 миллионов копий за 12 недель, что стало лучшим результатом среди всех игр, когда-либо изданных Sony. Шутер был признан игрой года по версии британской премии TIGA Awards, а также получил награду за лучший визуальный дизайн и лучшие технические инновации.



