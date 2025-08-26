НАВЕРХ
Санкции против КНДР не затормозили ее ядерную программу

ТАСС
Многочисленные санкции не помешали Северной Корее реализовывать ее ядерную и ракетную программы, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен по итогам визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он также сообщил, что КНДР уже скоро приблизится к созданию «межконтинентальной баллистической ракеты», а также может выпускать «от 10 до 20 ядерных боеголовок» ежегодно. За последние три-четыре года ядерный арсенал КНДР вырос в 2,5 раза, сообщил ТАСС со ссылкой на главу южнокорейской республики.

Ли Чжэ Мен сказал, что положение на Корейском полуострове характеризуется «балансом страха» и высокой степенью конфронтации. При этом он считает, что политика примирения между двумя странами приносит результаты. 

В конце июля сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея не пойдет на переговоры с Южной, несмотря на дружественные шаги с ее стороны. По ее словам, руководство Республики Корея перестало вести пропаганду через громкоговорители на границе и не сбрасывает на территории КНДР листовки.

