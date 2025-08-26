НАВЕРХ
Министр Чуйченко может сменить Бастрыкина на посту главы СКР

RTVI
Стало известно, что масштабная рокировка планируется в руководстве российских государственных органов, так пост председателя Следственного комитета РФ вместо Александра Бастрыкина займет министр юстиции Константин Чуйченко, а кресло председателя Верховного суда достанется нынешнему генпрокурору Игорю Краснову.

Бастрыкин, которому ранее прочили пост главы Верховного суда, займет должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе, а занимавший его Александр Гуцан станет генеральным прокурором, сообщил RTVI со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 25 августа Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. За несколько дней до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного юриста, которое дает право претенденту на пост главы ВС не сдавать квалификационный экзамен.

Кого прочат на должность министра юстиции, источник не сообщил.
Константин Чуйченко известен тем, что раскритиковал декабристов, а также предложил ввести третье основание для прекращения уголовного дела — защиту нравственных ценностей.


