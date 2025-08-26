Попытки спасти альпинистку Наговицыну окончательно прекращены

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы 12 августа, окончательно завершена, сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

«Итальянские пилоты улетели. Погоды нет», — написала Пиунова на сайте Mountain.ru.

Спасатели 25 августа планировали запустить дрон, чтобы посмотреть, подает ли Наговицына признаки жизни, и если да, то итальянский пилот должен был попробовать снять ее еврокоптером. Погода этого сделать не позволила.

Наговицына — 47-летняя опытная альпинистка, к августу 2025 года она покорила четыре из пяти «семитысячников». Она совершила восхождение на пик Победы (7439 метров) 12 августа вместе с россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей.

При спуске иностранцы ушли вперед, Мокринский и Наговицына соскользнули с гребня, женщина сломала ногу. «Лука и Гюнтер оказываются мужиками и вместо того, чтобы спускаться, поднимаются к Наталье с палаткой, спальником, продуктами и газом», — описывал события Mountain.ru.

В дальнейшем у Синигильи развился отек мозга, и он погиб. 16 августа Минобороны Киргизии попыталось эвакуировать женщину вертолетом Ми-8, но из-за сложных погодных условий он совершил жесткую посадку. 19 августа во время облета было дроном видно, что она жива. Больше информации о состоянии Наговицыной не было.

МЧС Киргизии 23 августа официально заявило об остановке спасательных работ. По мнению экспертов ведомства, Наговицына погибла — и добраться до места ее нахождения будет возможно только летом следующего года.