Эксперт объяснил возможность вывести клубнику размером с арбуз

Создать клубнику размером с арбуз теоретически возможно, но для этого потребуется не просто увеличить линейные размеры, но и перестроить все растение, рассказала старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Антонина Киселева.

«Чтобы получить клубнику размером с арбуз, пришлось бы не просто изменить отдельные гены, связанные с ростом и развитием растения. Нужно перестроить его физиологию: усилить фотосинтез, изменить корневую систему, сосудистую проводящую ткань», — цитирует эксперта «Наука в Сибири».

Если этого не сделать, то огромный плод не сможет развиться или будет водянистым и нежизнеспособным. Существуют и биологические ограничения: ткани должны выдерживать собственный вес, а растение — обеспечивать плод питательными веществами, отметила Киселева.

Ученая добавила, что уже проводились успешные модификации нескольких генов клубники, связанных с содержанием антоцианов (соединений, которые обеспечивают окраску плодов и листьев), твердостью плодов и устойчивостью к болезням.