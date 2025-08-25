НАВЕРХ
Международная виртуальная карта StablePay появилась в России

Источник:
Sibnet.ru
Международная виртуальная карта StablePay для расчетов по всему миру появилась в России. Она работает с поддержкой платежной системы Mastercard.

Виртуальная карта позволяет конвертировать криптовалюту в евро и делать покупки в интернете, а также оплачивать подписки в зарубежных сервисах, сообщается на официальном сайте StablePay.

Так, карту можно добавить в Apple Pay и Google Pay, она работает везде, где принимают Mastercard. Пополнять StablePay можно стейблкоином A7A5 — это криптовалюта, привязанная к рублю в соотношении 1:1.

Новый продукт доступен для физических лиц после прохождения верификации — потребуется только паспорт и селфи. Стоимость карты — 2200 рублей, StablePay выпускается мгновенно. Лимит на пополнение — 6 тысяч евро в сутки.

Экономика #Деньги
