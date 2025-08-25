Зеленский выставил Западу счет на продолжение конфликта

Украине требуется от западных стран не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно для продолжения конфликта с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Деньги необходимы для того, чтобы Киев мог закупать вооружение у США, уточнил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает агентство Reuters.

По итогам переговоров в Белом доме на прошлой неделе Зеленский сообщил, что представил американским властям предложение, предусматривающее закупки американского оружия на общую сумму в 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что оплата оружейной сделки будет обеспечена за счет европейских средств. Киев считает закупку американского оружия одним из условий будущий гарантий безопасности для страны.