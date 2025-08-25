«Авито» запустил рассрочку без переплат

«Авито» внедрил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов, сообщает пресс-служба платформы.

Сервис реализован в партнерстве с финтех-компанией «Плайт» и позволяет оплачивать товары стоимостью до 100 тысяч рублей частями в течение полугода. При выборе короткого периода до шести недель переплаты отсутствуют.

Оформление происходит в приложении «Авито» за несколько минут и без перехода на сторонние сервисы. Все платежи списываются автоматически, есть возможность досрочного погашения, отмечается в сообщении.

По данным платформы, наибольшее количество покупок с использованием оплаты по частям зафиксировано в сегментах «Одежда и аксессуары», «Запчасти и аксессуары» и «Красота и здоровье».

Подчеркивается, что для продавцов условия не меняются, они получают всю сумму сразу после завершения сделки.