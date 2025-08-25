Радиостанция «Судного дня» повторила загадочные сигналы

Радиостанция УВБ-76 повторила два сообщения, звучавших три года назад, следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией.

25 августа в эфире прозвучало загадочное слово «нардосаж», уже передававшееся 24 января 2022 года. За ним последовала шифровка со словом «пулолед» — повтор сообщения, впервые переданного 25 января 2022 года.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Ее неофициально называют радиостанцией «Судного дня», так как она якобы подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

Предназначение выходящих в эфир зашифрованных посланий остаются неизвестными. Также неизвестна причина, по которой станция повторяет старые шифровки.