Адам Кадыров получил новую медаль

Источник:
Sibnet.ru
837
Награждение Адама Кадырова
Фото: © t.me/RKadyrov_95/

Министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов вручил секретарю Совбеза региона Адаму Кадырову медаль «Защитник Чеченской Республики», сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Награждение состоялось на церемонии закрытия II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, который собрал лучшие команды из России, а также дружественных стран.

Турнир был посвящен первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову и прошел на базе Российского университета спецназа. В частности, в нем приняли участие бойцы из Белоруссии, Кувейта и Бахрейна.

Адам Кадыров наградил отличившиеся команды, поздравил участников турнира и отметил их высокий уровень подготовки.

Сын главы Чечни награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

