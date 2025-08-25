Приложение S7 Airlines вернулось в App Store

Официальное приложение авиакомпании S7 Airlines для iOS вновь доступно в российском App Store, сообщила пресс-служба перевозчика.

В отличие от Google Play, в магазине от Apple приложение авиакомпании называется не «S7 Airlines: ваши путешествия», а «Учебник путешествий». В его описании в App Store указано, что это гид по России и не только, содержащий подборку трэвел-лайфхаков и статей о путешествиях.

Пресс-служба S7 в официальном релизе уточнила, что это именно приложение авиакомпании, в котором можно спланировать путешествие, отследить статус текущего рейса, а также найти и купить билеты на распродаже.

«Информация о будущей поездке хранится во вкладке «Путешествия». Здесь же можно выбрать дополнительные услуги, например место в салоне, багаж, специальное питание», — говорится в сообщении.

Перевозчик призвал владельцев iPhone успеть установить «Учебник путешествий» на свои устройства, вероятно, допуская, что и это приложение может исчезнуть из магазина Apple, как это произошло с приложением S7 весной 2022 года.