Эксперт раскрыл методы езды по грязи на обычном автомобиле

Состояние шин автомобиля, скоростной режим и отключение при необходимости системы стабилизации — факторы, которые необходимо учитывать при езде по грязным участкам дорог, объяснил начальник отдела технической поддержки клиентов компании «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

По словам эксперта, важно следить за состоянием шин, сильный износ может помешать преодолеть бездорожье даже при высоком клиренсе и системе привода. Для грунтовых дорог с камнями или размытыми участками подойдут шины категории АТ (All Terrain), пишет «За рулем» со ссылкой на Абрамейцева.

На сложной дороге рекомендуется отключить систему стабилизации, тогда колеса станут вращаться быстрее и эффективнее использовать мощность двигателя. Часто система ESP отключается с помощью бортового компьютера. Нельзя ослаблять внимание на песчаных участках, где автомобиль может «зарыться».

На знакомом участке можно слегка прибавить скорость, если это безопасно, и таким образом снизить угрозу застрять в грязи. На заболоченных участках следует избегать остановок, поскольку потом будет сложно тронуться.

При движении по рыхлой поверхности и на малой скорости можно снизить давление в шинах. Снижение давления до 1-1.5 бар на ведущей оси позволит нарастить площадь контакта шины с дорогой и увеличит шансы миновать грязь или песок. В этом случае нужно запастись компрессором, чтобы затем восстановить давление в шинах.