Партнер АвтоВАЗа представил Lada Granta на пропане

«Российская газета»
Официальный партнер АвтоВАЗа компания «АТС Авто» представила предсерийный вариант седана Lada Granta, работающий на пропане. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания.

Новая модель оборудована газовым баллоном объемом 45 литров, который располагается в нише запасного колеса. Заправочный штуцер оборудован под лючком топливной горловины, поэтому штуцер защищен от внешних, а в бампере не нужны дополнительные отверстия.

Создание версии Lada Granta, работающей на пропане, велось на основе опыта проектирования и эксплуатации метановых модификаций, сообщила «Российская газета» со ссылкой на разработчиков.

По словам директора ГК «АТС» Алексея Сучкова, предполагается выпуск от 100 до 200 пропановых версий Lada Granta в месяц. Объем может быть скорректирован с учетом спроса. Новая модификация стоит дороже бензиновой на 50 тысяч рублей.

