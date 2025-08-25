НАВЕРХ
Замгубернатора Курской области задержан по делу о крупном хищении

Владимир Базаров
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан силовиками утром в понедельник, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточнило, что Базарова задержали по делу о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах в Белгородской области.

В своем посте губернатор Хинштейн воздержался от оценок произошедшего, выразив уверенность, что следствие «объективно во всем разберется». Со стороны правительства Курской области глава региона анонсировал всю необходимую правоохранителям помощь.

«Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!», — резюмировал Хинштейн.

Владимир Базаров с 2005 по 2016 годы работал в администрации Сургута. После — до 2020 года занимал пост замгубернатора Севастополя. С 2020-го и до февраля 2025 года Базаров работал заместителем губернатора Белгородской области по строительству. В феврале 2025-го он был назначен врио замгубернатора Курской области, где также курировал строительство.

