Китай построит первый в мире подводный дата-центр для ИИ

Китайские специалисты начали возведение первого в мире подводного дата-центра для искусственного интеллекта. Преимуществом такого центра станет использование морской воды для охлаждения оборудования.

Новый объект строится в 10 километрах от побережья Шанхая. Большую часть необходимой электроэнергии он получит от ветроэлектростанции. Проект реализует компания Hailanyun, его стоимость 223 миллиона долларов, сообщило издание Live Science.

Первая очередь состоит из 198 серверных стоек, это соразмерно с 792 ИИ-серверами. Планируется, что центр вступит в строй уже в сентябре. Разработчики предполагают, что мощность дата-центра достаточна, чтобы за сутки сделать работу порядка обучения модели GPT-3.5.

Сотрудники Hailanyun сообщили, что охлаждение оборудования морской водой позволит сократить потребности в электричестве не менее, чем на 30% относительно наземных центров обработки данных.

Эксперты отмечают возможные риски для морских экосистем и потенциальную уязвимость подводных объектов к внешним атакам. Разработчики уверены, что влияние нового объекта на окружающую среду будет минимальным.



