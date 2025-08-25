МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet

Сервис для видеовстреч и онлайн-звонков Google Meet стал основным каналом связи мошенников с россиянами после блокировки звонков в Telegram и Whatsapp, сообщает пресс-служба управления кибербезопасности МВД России.

Интерес преступников к этому способу коммуникации, по данным ведомства, обуcловлен двумя факторами. Во-первых, оно предустановлено на большинстве Android-смартфонов, а во-вторых, его иностранное «происхождение» делает затруднительным оперативное получение информации российскими правоохранителями для расследования уголовных дел.

«Получив удар по основному каналу связи, мошенники не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. Их инфраструктура (кол-центры, базы данных, отработанные схемы) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться», — говорится в сообщении УКБ МВД России.

Еще один тренд, который в последнее время наблюдают полицейские – резкий рост (до 83%) звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь.

Приложение Google Meet стало набирать популярность у российских пользователей после ограничения Роскомнадзором звонков в популярных мессенджерах Telegram и Whatsapp. За короткий срок сервис вышел на второе место по скачиваниям в российском App Store.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ WhatsApp получил функцию автоответчика

22 августа в России был зафиксирован масштабный сбой в работе Meet, однако пресс-служба Роскомнадзора заявила, что ведомство пока не предпринимало каких-либо ограничительных мер в отношении него.