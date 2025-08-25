НАВЕРХ
Около 40% россиян считают себя «совершенно особым народом»

Источник:
«Ведомости»
«Совершенно особым народом» считают русских 39% опрошенных россиян, остальные думают, что это такой же народ, как и все другие, следует из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Респонденты уверены, что «особенность» русских состоит в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Сторонников этой точки зрения больше среди жителей от 45 до 60 и старше 60 лет — по 45% в каждой группе. Меньше всего приверженцев «особенности» среди респондентов 18–24 лет — всего 23%. Большинство из них (77%) считают русских таким же народом как другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса. 

Также 32% опрошенных считают, что судьба русских тяжелее, чем у других народов. Приверженцев этого мнения становиться все меньше, в 2000 году таких было в двое больше — 71%.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос в мае 2025 года. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России.

Обсуждение (7)
