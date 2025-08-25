НАВЕРХ
Apple выпустит складной IPhone осенью 2026 года

Источник:
Bloomberg
Американская корпорация Apple работает над первой в своей истории моделью складного iPhone, выход которого запланирован на 2026 год.

Устройство получило кодовое название V68 и по своему форм-фактору напоминает устройства от Samsung, которые в развернутом виде становятся небольшим планшетом, пишет издание Bloomberg.

Гаджет будет оснащен четырьмя камерами (одной на передней панели, одной на внутренней и двумя на задней) и, как и iPhone Air, выйдет без слота для SIM-карт. Вместо Face ID для разблокировки экрана будет использоваться Touch ID, интегрированный в кнопку питания.

Складной iPhone также получит модем C2 – собственную разработку компании, возможности которой, по данным Bloomberg, будут на уровне новейших моделей от Qualcomm. Новинка может поступить в продажу осенью 2026 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕApple позволит предустанавливать RuStore на iPhone

Первый в истории складной смартфон был представлен в ноябре 2018 года китайской компанией Royole. Он получил название FlexPai и был оснащен AMOLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 4000 мА·ч. Сейчас устройства в таком форм-факторе есть в линейке большинства крупных производителей смартфонов.

Хайтек #Смартфоны
