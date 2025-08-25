Канцлер Германии оценил прогресс в урегулировании на Украине в 2%

Прогресс в вопросе установления мира на Украине незначителен, такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он сравнил его с дорогой.

«Мы сделали первые шаги <...>. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — приводит заявление Мерца портал Tagesschau.

По словам немецкого канцлера, для урегулирования украинского конфликта «необходимо терпение».

Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что стране еще рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины.