Канцлер Германии оценил прогресс в урегулировании на Украине в 2%

Sibnet.ru
Канцер Германии Фридрих Мерц
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Прогресс в вопросе установления мира на Украине незначителен, такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он сравнил его с дорогой.

«Мы сделали первые шаги <...>. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», — приводит заявление Мерца портал Tagesschau.

По словам немецкого канцлера, для урегулирования украинского конфликта «необходимо терпение».

Ранее вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) заявил, что стране еще рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины.

