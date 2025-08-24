НАВЕРХ
#Мир #Россия

Лавров назвал условие существования Украины

Источник:
Sibnet.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Украина имеет право на существование, если отпустит людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить все русское», — приводит пресс-служба МИД слова Лаврова.

Глава МИД напомнил американской журналистке, что целями СВО было «устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории».

Лавров объяснил, что российские войска находятся «на этой земле не ради самой территории, но для того, чтобы гарантировать, что на ней никогда не будет размещено оружие, способное достичь российской территории».

Украина, должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством, добавил министр.

Политика #Мир
