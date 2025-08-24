НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров объяснил появление на Аляске в свитере «СССР»

Источник:
Sibnet.ru
478 0
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свитере «СССР» в отеле в Анкоридже
Фото: © кадр из видео

Глава МИД России Сергей Лавров не сигнализировал о желании России восстановить Советский Союз, появившись на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», об этом министр сказал в интервью NBC News.

«Президент России В.В. Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — приводит пресс-служба МИД ответ Лаврова.

Министр добавил, что «мы родились в СССР». По его мнению, если не помнить своих корней и не иметь ностальгических воспоминаний о детстве, юности и первой любви, то «едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности».

Лавров подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики как современные суверенные государства и общается с ними исходя из такого убеждения. Глава МИД отметил, что подобную политику сложно применять в отношении Украины, так как там «начинают физически и юридически уничтожать все русское».

Журналисты приметили свитер с надписью «СССР», в котором Лавров прибыл в отель в Анкоридже на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это одежда от челябинского бренда SelSovet, он продается за 11 тысяч рублей.

Еще по теме
Лавров назвал условие существования Украины
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Трамп дал скрытый сигнал Украине
Украинские власти анонсировали массовую эвакуацию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров назвал условие существования Украины
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы
Объявленную погибшей россиянку попытаются спасти с пика Победы
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
22
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
21
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ