Лавров объяснил появление на Аляске в свитере «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров не сигнализировал о желании России восстановить Советский Союз, появившись на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», об этом министр сказал в интервью NBC News.

«Президент России В.В. Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — приводит пресс-служба МИД ответ Лаврова.

Министр добавил, что «мы родились в СССР». По его мнению, если не помнить своих корней и не иметь ностальгических воспоминаний о детстве, юности и первой любви, то «едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности».

Лавров подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики как современные суверенные государства и общается с ними исходя из такого убеждения. Глава МИД отметил, что подобную политику сложно применять в отношении Украины, так как там «начинают физически и юридически уничтожать все русское».

Журналисты приметили свитер с надписью «СССР», в котором Лавров прибыл в отель в Анкоридже на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это одежда от челябинского бренда SelSovet, он продается за 11 тысяч рублей.