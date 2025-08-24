НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Объявленную погибшей россиянку попытаются спасти с пика Победы

Источник:
Sibnet.ru
584 0
Российская альпинистка Наталья Наговицына
Фото: © @natalina_1022

Частная компания попробует еврокоптером снять с вершины российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и почти две недели находится в горах Тянь-Шаня, сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

Спасательная операция запланирована на понедельник, 25 августа. На пике Победы обещают хорошую погоду. Сначала на место, где лежит Наговицына отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии, сказала Пиунова телеграм-каналу Baza.

Наговицына сломала ногу во время спуска с горы в Кыргызстане 12 августа. Все это время она находится на высоте семи километров при температуре не выше минус 23 градусов по Цельсию.

Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом. Киргизские спасатели в субботу, 23 августа, приостановили поиски из-за тяжелых погодных условий. Группа остановилась на отметке в 6,1 тысячи метров.

Еще по теме
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Турист вывозил из России бивни моржа в буханках хлеба
«Дуэль на дозиметрах» предложил силовикам задержанный в Монголии физик
Дело об изнасиловании возбуждено из-за беременности 12-летней девочки
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров назвал условие существования Украины
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы
Объявленную погибшей россиянку попытаются спасти с пика Победы
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

колобок11

Не чего шляться где не надо, все знают что от туда можно не вернуться, но всё равно лезут - спасай их...

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

ager

почему его бывший начальник не под следствием

space148

Очень важная новость, больше не очем сообщить.