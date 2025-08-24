Объявленную погибшей россиянку попытаются спасти с пика Победы

Частная компания попробует еврокоптером снять с вершины российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и почти две недели находится в горах Тянь-Шаня, сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

Спасательная операция запланирована на понедельник, 25 августа. На пике Победы обещают хорошую погоду. Сначала на место, где лежит Наговицына отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии, сказала Пиунова телеграм-каналу Baza.

Наговицына сломала ногу во время спуска с горы в Кыргызстане 12 августа. Все это время она находится на высоте семи километров при температуре не выше минус 23 градусов по Цельсию.

Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом. Киргизские спасатели в субботу, 23 августа, приостановили поиски из-за тяжелых погодных условий. Группа остановилась на отметке в 6,1 тысячи метров.