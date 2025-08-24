Фармацевтов оштрафуют за несообщение о дешевых аналогах

Фармацевты заплатят административный штраф до 200 тысяч рублей, если не предоставят покупателям информацию о наличии более дешевых аналогов лекарств, сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Алексей Кубышкин.

Соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения утверждены и начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сказал Кубышкин ТАСС.

Юрист разъяснил, что в федеральном законе уже было установлено подобное требование. Однако рассматриваемое положение немного конкретизирует уже закрепленное в законодательстве положение. Это сделано для устранения неопределенности.

Уточнение необходимо для устранения двусмысленности в правилах взаимодействия покупателей и продавцов. Эксперт отметил, что на практике это достигается за счет того, что руководители аптек должны обучать персонал необходимым навыкам, а также благодаря возможности наложения значительных административных штрафов.