НАВЕРХ

Российских легкоатлеток протестируют на гендерную принадлежность

Источник:
Sibnet.ru
184 0

Российских легкоатлеток стали массово проверять на гендерную принадлежность, сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

По решению World Athletics, спортсменки раз в жизни должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

«Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается», — сказал Ярышевский ТАСС.

«Есть и есть, надо и надо, пошли утром перед соревнованиями и кровь сдали. <…> Таковы новые правила игры, которым надо следовать, и мы от них никуда не денемся», — ответила на вопрос агентства, не считает ли она дискриминацией женщин такое решение, прыгунья в высоту Мария Кочанова.

Еще по теме
Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы
Последний в году «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке
Российская гимнастка выступила на Северном полюсе. ВИДЕО
Джон Изнер призвал «вернуть флаг» российским теннисистам
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

ager

почему его бывший начальник не под следствием

Alex B 69

Главное что б этот мах можно было бы снести под корень после покупки.. 😀