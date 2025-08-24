Российских легкоатлеток протестируют на гендерную принадлежность

Российских легкоатлеток стали массово проверять на гендерную принадлежность, сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

По решению World Athletics, спортсменки раз в жизни должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

«Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается», — сказал Ярышевский ТАСС.

«Есть и есть, надо и надо, пошли утром перед соревнованиями и кровь сдали. <…> Таковы новые правила игры, которым надо следовать, и мы от них никуда не денемся», — ответила на вопрос агентства, не считает ли она дискриминацией женщин такое решение, прыгунья в высоту Мария Кочанова.