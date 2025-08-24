НАВЕРХ
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса

Источник:
Sibnet.ru
Ракета ERAM
Фото: U.S. Navy photo

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине более 3,3 тысячи ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) — до 450 километров.

Ракеты ERAM имеют радиус действия 241-450 километров и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ракеты должны поступить Вооруженным силам Украины через шесть недель. Пакет вооружения будет стоить 850 миллионов долларов, он включает также «иные предметы» помимо ракет. Большую часть расходов на себя взяли европейские страны.

Издание также сообщило, что Пентагон уже на протяжении нескольких месяцев не разрешает Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России.

Разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по России дала прошлая администрация США в середине ноября 2024 года.

Политика #Мир #Конфликты #Армия
