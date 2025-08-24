Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы

Пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы, на церемонии ее представляла бывшая соперница Серена Уильямс.

«Я чувствую себя небольшой частью этой великой истории игры», — цитирует ТАСС Шарапову с пресс-конференции перед церемонией.

Объявление о введении Шараповой Международный зал теннисной славы сделала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс.

«Она показала нам всем, как превратить совершенство на корте в совершенство в бизнесе, моде, и во всем, к чему она прикасалась», — цитирует Уильямс ESPN.

В презентационном ролике Шарапову описали как человека, «сочетающего в себе упорство и гламур». Стильные наряды, в которых она выступала, уже выставлены в зале, в том числе платье-смокинга, в котором она выиграла Уимблдон в 2008 году.

Шарапова — бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос», по одной на Australian Open, US Open и Уимблдоне). 11 лет подряд была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.

Международный зал теннисной славы основан в 1954 году. Из россиян в него включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).