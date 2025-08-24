Миронов предложил выплату учителям на красивую одежду

Учителя должны получать доплату на приобретение красивой и стильной одежды, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — сказал Миронов ТАСС.

Политик не уточнил, каким может быть размер доплаты и за счет каких средств. Миронов выступил против введения единого дресс-кода для учителей.

«У нас большинство преподавателей в школах — это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо», — объяснил он.

Миронов критиковал школьную форму по ГОСТу, представленную недавно. По его словам, «это форма для пугала огородного, потому что это ужас какой-то». Он даже просил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились «замечательные образцы».