НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Миронов предложил выплату учителям на красивую одежду

Источник:
Sibnet.ru
335 0
Учительница в классе
Фото: © Sibnet.ru

Учителя должны получать доплату на приобретение красивой и стильной одежды, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — сказал Миронов ТАСС.

Политик не уточнил, каким может быть размер доплаты и за счет каких средств. Миронов выступил против введения единого дресс-кода для учителей.

«У нас большинство преподавателей в школах — это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо», — объяснил он.

Миронов критиковал школьную форму по ГОСТу, представленную недавно. По его словам, «это форма для пугала огородного, потому что это ужас какой-то». Он даже просил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились «замечательные образцы».

Еще по теме
Сын Чикатило опроверг гибель на СВО
Кадыров подарил бойцу Чимаеву Maybach
Володин отказал релокантам в трудоустройстве на госслужбу
На работе и в жизни: кто здоровается первым
смотреть все
Жизнь #Общество #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

ager

почему его бывший начальник не под следствием

Alex B 69

Главное что б этот мах можно было бы снести под корень после покупки.. 😀