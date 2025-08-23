Задержан блогер Арсен Маркарян

Блогер Арсен Маркарян задержан в Московской области, сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

Блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

По версии следствия, 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке, он ехал на автомобиле по трассе М-1 в сторону Белоруссии. Предположительно, блогер стремился выехать за пределы России. Теперь ему грозит штраф от 2 миллионов до 5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

30-летний блогер родился в Самаре, популярность он приобрел после того, как стал публично проповедовать идеи превосходства мужчин и оскорблял в своих видео женщин.