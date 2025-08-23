НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержан блогер Арсен Маркарян

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Блогер Арсен Маркарян
Блогер Арсен Маркарян
Фото: Максим Чирков / CC BY 3.0

Блогер Арсен Маркарян задержан в Московской области, сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

Блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к «иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти».

По версии следствия, 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке, он ехал на автомобиле по трассе М-1 в сторону Белоруссии. Предположительно, блогер стремился выехать за пределы России. Теперь ему грозит штраф от 2 миллионов до 5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

30-летний блогер родился в Самаре, популярность он приобрел после того, как стал публично проповедовать идеи превосходства мужчин и оскорблял в своих видео женщин.

Еще по теме
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова отказались взять на СВО
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для «барнаульского маньяка»
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

ager

почему его бывший начальник не под следствием

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...