Трамп дал скрытый сигнал Украине

Президент США Дональд Трамп фактически дал сигнал Украине о необходимости согласиться на сделку об урегулировании конфликта преимущественно на условиях России, сообщил журналистам анонимный представитель Белого дома.

Чиновник уточнил, что именно так следует трактовать публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social с заявлением о том, что Украина, находясь в обороне, не сможет одержать победу над Россией, передает NBC News.

Трамп ранее написал в соцсети Truth Social, что в контексте конфликта на Украине приближаются интересные времена. Он также отметил, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя». По словам президента США, у Киева «шансов на победу нет».

Издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщило, что Трамп считает, что для разрешения украинского конфликта нужно принять сделку на условиях России. В частности, он посоветовал Зеленскому отказаться от идей возвращения территорий и вступления в НАТО.