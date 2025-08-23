НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп дал скрытый сигнал Украине

Источник:
Sibnet.ru
401 0

Президент США Дональд Трамп фактически дал сигнал Украине о необходимости согласиться на сделку об урегулировании конфликта преимущественно на условиях России, сообщил журналистам анонимный представитель Белого дома.

Чиновник уточнил, что именно так следует трактовать публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social с заявлением о том, что Украина, находясь в обороне, не сможет одержать победу над Россией, передает NBC News.

Трамп ранее написал в соцсети Truth Social, что в контексте конфликта на Украине приближаются интересные времена. Он также отметил, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя». По словам президента США, у Киева «шансов на победу нет».

Издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщило, что Трамп считает, что для разрешения украинского конфликта нужно принять сделку на условиях России. В частности, он посоветовал Зеленскому отказаться от идей возвращения территорий и вступления в НАТО.

Еще по теме
Украинские власти анонсировали массовую эвакуацию
Китай одобрил отправку на Украину миротворцев
Зеленский согласился обсуждать с Путиным вопрос территорий
Общавшийся с Путиным на Аляске священник извинился
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский согласился обсуждать с Путиным вопрос территорий
Трамп дал скрытый сигнал Украине
Володин анонсировал полный запрет вейпов
Украинские власти анонсировали массовую эвакуацию
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
22
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
21
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ
17
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии