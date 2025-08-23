НАВЕРХ
Украинские власти анонсировали массовую эвакуацию

Власти Украины намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов, следует из заявления украинского министерства развития общин и территорий.

«Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Уточняется, что за лето 2025 года украинские власти эвакуировали более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ территории ДНР, при этом семьи с детьми и ряд других категорий при необходимости эвакуируются принудительно.

Эвакуированных в настоящее время принимают Ровенская, Кировоградская и Киевская области. Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости.

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

ager

почему его бывший начальник не под следствием

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...