Хайтек
Нейросеть Veo 3 для генерации видеороликов стала бесплатной

Sibnet.ru
Компания Google открыла бесплатный доступ к нейросети Veo 3 для генерации реалистичных видеороликов с озвучкой.

Сервис в настоящее время доступен всем пользователям чат-бота Gemini. Для бесплатных пользователей будет действовать ограничение — не более трех видеороликов на один аккаунт. Бесплатный период завершится 25 августа в 08.00 по московскому времени.

Изначально модель Veo 3 была доступна исключительно в рамках премиального тарифа Google AI Ultra, который стоит 250 долларов в месяц. Позднее нейросеть включили в тариф AI Pro стоимостью 20 долларов в месяц.

Для активации предложения достаточно открыть мобильное приложение или веб-версию Gemini, где появится соответствующий баннер. В ходе генерации пользователь получит восьмисекундный ролик.

Генерация занимает несколько минут, в результате которой пользователь получит 8-секундный ролик.

