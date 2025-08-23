Нейросеть Veo 3 для генерации видеороликов стала бесплатной

Компания Google открыла бесплатный доступ к нейросети Veo 3 для генерации реалистичных видеороликов с озвучкой.

Сервис в настоящее время доступен всем пользователям чат-бота Gemini. Для бесплатных пользователей будет действовать ограничение — не более трех видеороликов на один аккаунт. Бесплатный период завершится 25 августа в 08.00 по московскому времени.

Изначально модель Veo 3 была доступна исключительно в рамках премиального тарифа Google AI Ultra, который стоит 250 долларов в месяц. Позднее нейросеть включили в тариф AI Pro стоимостью 20 долларов в месяц.

Для активации предложения достаточно открыть мобильное приложение или веб-версию Gemini, где появится соответствующий баннер. В ходе генерации пользователь получит восьмисекундный ролик.

