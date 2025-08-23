Китай одобрил отправку на Украину миротворцев

Китай неофициально подтвердил готовность присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

Пекин согласен отправить свой контингент при условии, что миротворческие силы будут развернуты на основании мандата ООН, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов ЕС, которые ссылаются на источники в правительстве КНР.

Отмечается, что инициатива Китая вызвала неоднозначную реакцию у Брюсселя — с одной стороны, она способствует принятию решения о размещении иностранных войск на Украине. С другой — есть риск, что Пекин в случае конфликта займет пророссийскую позицию.

В настоящее время большинство стран Евросоюза по разным причинам не желают предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН заранее. Только Италия настаивает на таком решении, отмечается в статьи.

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Против участия КНР в обеспечении гарантий безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский.