Зеленский согласился обсуждать с Путиным вопрос территорий

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос территорий на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил первый замглавы МИД страны Сергей Кислица.

Зеленский руководствуется законодательством Украины и общественным мнением, уточнил дипломат в интервью NBC News. По его словам, украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир».

«Я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что он готов с президентом Путиным обсудить это. И началом разговоров по территориальному вопросу является линия соприкосновения», — сказал Кислица.

Ранее западные СМИ писали, что Зеленский не хочет выводить вооруженные силы из Донбасса. Соответствующее требование для начала мирных переговоров президент РФ Владимир Путин обозначил Дональду Трампу во время саммита на Аляске.