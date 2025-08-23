НАВЕРХ
Телевизоры Philips удалили все российские приложения

Sibnet.ru
Телевизоры Philips самостоятельно удалили все российские приложения и каналы после обновления, соответствующие жалобы пользователей появились на тематических форумах.

Специалисты технической поддержки компании признали существование проблемы — по их версии, она связана с отключением некоторых серверов. При этом неполадки впервые начали наблюдаться еще месяц назад.

Российские приложение и каналы удалили «умные» модели, выпущенные в последние годы. Некоторые владельцы попробовали решить проблему с помощью восстановления заводских настроек, однако этот способ оказался неэффективным.

В настоящее время российские пользователи телевизоров видят лишь китайские и французские каналы. Конкретные сроки устранение проблемы остаются неизвестными. Специалисты порекомендовали отключить автоматическое обновление прошивки телевизоров Philips.

